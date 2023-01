Wirtschaft Brauer rechnen mit Preisanstieg beim Kneipenbier auf 7,50 Euro

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Deutschlands Bierbrauer rechnen mit drastischen Erhöhungen des Bierpreises in den nächsten Monaten. Der "Bild" sagte der stellvertretende Vorsitzende des Brauereiverbands Berlin-Brandenburg, Stefan Fritsche: "Wenn Brauereien und Gastronomen ihre Mehrkosten voll an den Verbraucher weitergeben, sind wir Ende dieses Jahres bei 7,50 Euro für den halben Liter Bier."



Viele Kunden seien allerdings nicht mehr bereit, solche Preise zu zahlen, sagte Fritsche der "Bild". Die Branche stehe daher "vor der größten Herausforderung in der deutschen Brau-Geschichte. Vielen Brauereien droht das Aus."