Nutzer von Samsungs Smartphones der Serie Galaxy A und Galaxy M in Deutschlandhaben fortan direkten Zugang zu Deutschlands größter Local-Shopping-App.Durch die Kooperation mit Samsung will Bonial seine Marktführerschaft in derdigitalen Angebotskommunikation ausbauen und die Brand Awareness für die MarkekaufDA weiter stärken.Karsten Lehmann, CPO von Bonial Germany: "Wir freuen uns sehr über diePartnerschaft mit Samsung. Mit über 12 Millionen aktiven Nutzern pro Monat inDeutschland zeigt Bonial bereits, wie wichtig es modernen Konsumenten ist, sichmit dem Smartphone über Angebote des stationären Einzelhandels zu informierenund sich vor dem Einkauf inspirieren zu lassen. Durch den Pre-Install derkaufDA-App auf den attraktiven Smartphones von Samsung sind wir noch näher ampotentiellen User dran, können unsere Nutzerschaft weiter ausbauen und schaffeneine starke Aufmerksamkeit für unsere Marke."Richard Jakeman, European Head of Business Development - Smart TV, Mobile &Gaming for Samsung: "Samsungs Partnerschaft mit Bonial bringt den Nutzernunserer neuen A- und M-Smartphone-Reihe in Deutschland die bestenVerbraucherangebote. Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Bonial, umunseren Kunden die Möglichkeit zu geben, keine Angebote mehr zu verpassen undihren Einkauf bequem über ihr Smartphone zu planen."---------------------------Über BonialBonial gehört zur Axel Springer SE, dem führenden digitalen Verlag in Europa.Das internationale Unternehmen agiert als maßgebender Drive-to-Store MarketingPartner in Deutschland und Frankreich und Innovationstreiber der digitalenHandelskommunikation. Seit mehr als 14 Jahren verbindet Bonial Verbraucher mitstationären Geschäften und ermöglicht dem Handel sowie Marken, ihre Angebote inder digitalen Welt bestmöglich zu kommunizieren. Als Marktführer der digitalenAngebotskommunikation und Full-Service-Dienstleister bietet Bonial individuelleMarketinglösungen für 1.500 namenhafte Einzelhändler und begeistert täglich über12 Millionen Nutzer auf seinen Plattformen kaufDA und MeinProspekt, den größtenlokalen Shopping-Apps Deutschlands.Über SamsungSamsung Electronics inspiriert die Welt und gestaltet die Zukunft mittransformativen Ideen und Technologien, die den Menschen die Möglichkeit geben,neue Erfahrungen zu machen. Mit einem konstanten Fokus auf Innovation undEntdeckung definiert Samsung die Welt der Fernsehgeräte, Smartphones, tragbarenGeräte, Tablets, digitalen Geräte, Netzwerksysteme und Speicher-, System-LSI-,Foundry- und LED-Lösungen immer wieder neu.Pressekontakt:Bonial International GmbHPressestelleJennifer GrospitzHussitenstraße 32-33D-13355 BerlinTelefon: +49 170 3245 707Mail: mailto:jennifer.grospitz@bonial.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/130394/5424811OTS: Bonial International GmbH