BAADER BANK stuft GIVAUDAN AG auf 'Add'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Givaudan nach Zahlen zum vierten Quartal 2022 auf "Add" mit einem Kursziel von 3000 Franken belassen. Der Hersteller von Duft- und Aromastoffen habe im Schlussquartal die erwartete Schwäche gezeigt, schrieb Analyst Andreas von Arx in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Angaben zur Profitabilität deckten sich mit den Erwartungen, was auch für die bestätigten mittelfristigen Ziele gelte./bek/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2023 / 07:25 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Givaudan Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,28 % und einem Kurs von 2.883EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BAADER BANK

Analyst: Andreas von Arx

Analysiertes Unternehmen: GIVAUDAN AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 3000

Kursziel alt: 3000

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m