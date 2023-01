JEFFERIES stuft GIVAUDAN AG auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Givaudan nach Zahlen zum vierten Quartal 2022 auf "Underperform" mit einem Kursziel von 2500 Franken belassen. Das Wachstum aus eigener Kraft und die Profitabilität hätten die Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst Charlie Bentley in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Er prognostizierte Kursverluste der Aktie. Die Ziele des Herstellers von Duft- und Aromastoffen für das erste Halbjahr 2023 seien hochgesteckt./bek/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2023 / 01:32 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2023 / 01:32 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Givaudan Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,28 % und einem Kurs von 2.883EUR gehandelt.