Order im Wohnungsbau brechen weiter ein

Berlin (ots) - Nach den Daten des Statistischen Bundesamtes gingen die Order im

Wohnungsbau im November im Vorjahresvergleich um 18% zurück. Real bedeutet das

einen Rückgang um 29 %.



Dazu der Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe, Felix

Pakleppa: "Seit Juli sind die Order im Wohnungsbau auf Talfahrt und das mit

zunehmender Geschwindigkeit. Die Verdopplung des Zinsniveaus allein seit März,

bei zugleich deutlich gestiegenen Lebenshaltungs- aber auch Baukosten hat die

Pläne vieler Bauwilligen zunichtegemacht. Mit Blick auf die in der letzten Woche

gemeldeten Baugenehmigungen wird sich bei den Auftragseingängen in den nächsten

Wochen auch keine Trendumkehr ergeben. Die Lage auf dem Wohnungsmarkt wird damit

immer dramatischer. Schließlich hat sich die Bevölkerungszahl in 2022 um mehr

als 1 Mio. erhöht.