Das deutsche Clean-Tech-Unternehmen INERATEC sichert sich Investment von Honda und bestehenden Gesellschaftern

Karlsruhe (ots) - Spitzentechnologie für den weltweiten Einsatz von E-Fuels



Das deutsche Clean-Tech-Unternehmen INERATEC, führend in der Produktion von

E-Fuels, schließt eine neue Finanzierungsrunde mit Honda Motor Co. Ltd. und den

bestehenden Gesellschaftern Engie New Ventures, MPC, Safran Corporate Ventures,

FO Holding, Planet A Ventures und HTGF ab.



Durch ihr erneutes Investment und gemeinsam mit Honda bekräftigen die

bestehenden Investoren ihre Unterstützung für die Entwicklung synthetischer

Kraftstoffe, wie z. B. nachhaltiges Flugbenzin (SAF) oder Diesel. Zu deren

Herstellung werden die Ausgangsstoffe CO2 und grüner Wasserstoff verwendet. Die

E-Fuels und synthetischen chemischen Rohstoffe können fossile Kraftstoffe direkt

ersetzen. Die Partner haben es sich zum Ziel gesetzt, die chemische Industrie

und den Mobilitätssektor in Richtung CO2-Neutralität zu transformieren.