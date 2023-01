C2A Security und Marelli von NTT DATA für das erste Projekt des neuen Global Automotive Security Test Center ausgewählt

Jerusalem (ots/PRNewswire) - Die Zusammenarbeit von C2A Security mit Marelli

wird einen großen Einfluss auf das Zentrum haben, dessen Ziel es ist,

Sicherheitstests für vernetzte Autos durchzuführen und sie vor Cyberangriffen zu

schützen.



Die Lösung wird auf einer Veranstaltung von NTT Israel im Vorfeld der Cybertech

Conference vorgestellt.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

C2A Security (https://c2a-sec.com/) , Entwickler der ersten DevSecOps Plattformfür das Mobilitätszeitalter in der Automobilindustrie, wurde neben Marelli vonder NTT DATA Corporation, einem japanischen multinationalen Unternehmen imBereich der IT-Dienstleistungen, als erstes Projekt seines neuen GlobalAutomotive Security Test Center ausgewählt. Die Entscheidung für C2A Securitywurde vom NTT Innovation Laboratory Israel (NTT Israel) unterstützt, dasisraelische Technologien in die von NTT entwickelten Dienstleistungen undProdukte integriert, Produkte sucht, die an NTT-Kunden weltweit vertrieben undvermarktet werden können, und Geschäftskooperationen undInvestitionsmöglichkeiten in israelische Unternehmen prüft.Das in Italien eingerichtete Zentrum wird Sicherheitstests für vernetzte Autosdurchführen, um die Systeme solcher Fahrzeuge für Kunden in allen Ländern, indenen der Konzern tätig ist (weltweit über 50 Länder), zu sichern und vorCyberangriffen zu schützen."Wir möchten unser Fachwissen im Bereich Cybersicherheit auf die Branche dervernetzten Fahrzeuge anwenden", so Marco Garelli, Head of Automotive bei NTTDATA Italia. "Dank unseres Global Automotive Security Test Centers wird NTT DATAzum internationalen Maßstab für den Schutz von vernetzten Fahrzeugen vorCyberangriffen und gewährleistet die Sicherheit der Fahrer."Im Einklang mit den neuen europäischen Vorschriften zur Cybersicherheit in derAutomobilindustrie bietet das Testzentrum innovative Lösungen zum Schutzvernetzter Fahrzeuge vor Cyberangriffen. Mit C2A Security und Marelli alsHauptprojekt wird das neue Zentrum von NTT DATA in der Lage sein, auf die sichständig wandelnden Cyber-Bedrohungen von heute und auch morgen zu reagieren.Die mit dem Vorzeigeprodukt EVSec von C2A Security getestete Lösung umfasst dieautomatische Generierung von "System Level Fuzz Testing", einer Technologie, dieBugs und Schwachstellen für Kfz-Steuergerätesoftware aufdecken soll. Dasgemeinsam mit C2A Security und Marelli durchgeführte Projekt beinhaltet auch dieErkennung von Anomalien in der Kommunikation zwischen Steuergeräten und zeigtInnovationen mit Algorithmen der künstlichen Intelligenz, die laufende Angriffeerkennen und Warnungen an ein Kontrollzentrum (Vehicle Security Operation