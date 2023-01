Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Deutsche Bahn hat 2022 deutlich mehr Fahrgäste im Fernverkehr transportiert als im Jahr zuvor und dadurch erstmals seit der Corona-Pandemie wieder einen Milliardengewinn erwirtschaftet. "Im Fernverkehr ist die Zahl vergangenes Jahr signifikant auf deutlich über 100 Millionen Fahrgäste gestiegen - 2021 waren es noch gut 80 Millionen", sagte Bahnchef Richard Lutz T-Online.Die Menschen hätten nach Auslaufen der Corona-Beschränkungen ab dem zweiten Quartal "mehr denn je" die Bahn genutzt. Das habe sich auch auf das Konzernergebnis ausgewirkt. "2022 haben wir wieder schwarze Zahlen geschrieben und klar über 1 Milliarde Euro operativen Gewinn (EBIT) erzielt", sagte Lutz.2021 hatte die Bahn noch einen Verlust von fast einer Milliarde Euro eingefahren. Für 2023 rechnet Lutz mit noch einmal mehr Kunden, insbesondere in den ICEs und ICs. "Im Fernverkehr könnte es 2023 sogar eine neue Rekordzahl geben", so der Konzernchef."Beim Regionalverkehr kommt es darauf an, wie schnell das Deutschlandticket kommt. Das wird einen starken Impuls geben, Busse und Bahnen auch im Nahverkehr zu nutzen."