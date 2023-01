UNGUESS, italienischer Marktführer im Bereich Crowdtesting, schließt eine vom Fondo Italiano d'Investimento geleitete Finanzierungsrunde in Höhe von über 10 Mio. EUR ab

Mailand (ots/PRNewswire) - Die Vereinbarung wird das Wachstum des Unternehmens

unterstützen, das seine Einnahmen im vergangenen Jahr verdoppelt und die

positive Entwicklung seines Kundenportfolios in Italien und im Ausland bestätigt

hat



Eine Fundraising-Runde von über 10 Millionen EUR für UNGUESS (

https://unguess.io/it/ ), Italiens führende innovative Crowdsourcing-Plattform.

Hauptinvestor ist der Fondo Italiano d'Investimento SGR über den Fondo Italiano

Tecnologia e Crescita - "FITEC". Neben dem FITEC beteiligten sich Investoren,

die UNGUESS bereits in früheren Runden unterstützt haben, an der

Kapitalerhöhung: P101 SGR mit seinen beiden Fonds Programma 103 und ITA500, die

im Auftrag von Azimut verwaltet werden, Italian Angels for Growth (IAG), der

Club degli Investitori und der Club Italia Investimenti 2.