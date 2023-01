CREDIT SUISSE stuft Adidas auf 'Underperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Adidas auf "Underperform" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. In einem Rezessionsumfeld stehe der Sportartikelhersteller schlechter da als die Wettbewerber, schrieb Analyst Simon Irwin in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Dafür spreche der schwache Margen-Ausblick. Auch der hohe Lagerbestand berge Risiken./mf/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2023 / 13:12 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.01.2023 / 13:13 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die adidas Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,97 % und einem Kurs von 145,3EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: CREDIT SUISSE

Analyst: Simon Irwin

Analysiertes Unternehmen: Adidas

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 83

Kursziel alt: 83

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m