Valentins-Date im Wiener Riesenrad als Weltpremiere Gründerin kann dabei App-Entwicklung im Wert von bis zu 50.000 EUR gewinnen

Wien (ots) - Frauen mit kreativen App-Ideen zum Schritt in die Selbstständigkeit

gesucht



Die Idee zu einem Business-Date am Valentinstag ist wohl einzigartig, die

Location ebenfalls: Am 14. Februar 2023 lädt der große App-Entwickler

DeineSeite.at in eine Gondel des Wiener Riesenrades. Jene Gründerin aus

Deutschland, Österreich oder der Schweiz, die dem Unternehmen die beste Idee für

eine App präsentiert, bekommt die Entwicklung dafür geschenkt. Der Wert liegt -

je nach Projektidee - bei 20.000 EUR bis 50.000 EUR. DeineSeite.at erhält im

Gegenzug lediglich eine Minderheitsbeteiligung an der App, um die

Geschäftsbeziehung zu etablieren.



Wie läuft diese Valentins-Aktion im Detail ab? Interessentinnen melden sich bis

zum 9. Februar 2023 über die Website http://www.deineseite.at/business-date für

ein Erstgespräch an, das zwischen 6. und 11. Februar stattfindet. In rund 30

Minuten können sie dann im Wiener Büro des App-Entwicklers oder online per

Videokonferenz ihr grobes Konzept vorstellen. Das DeineSeite.at-Team wählt

anschließend die beste Idee aus. Wer eine weite Anreise hat und mit seiner Idee

von Anfang an in die engere Auswahl für den Sieg kommt, wird sofort informiert

und erhält bei Bedarf die Möglichkeit, in einem Wiener Hotel kostenlos zu

übernachten.