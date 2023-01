Deutschland liefert 14 Leopard-2-Kampfpanzer in die Ukraine

BERLIN (dpa-AFX) - Deutschland will in einem ersten Schritt 14 Leopard-Kampfpanzer des Typs 2A6 aus den Beständen der Bundeswehr in die Ukraine liefern. Das kündigte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Mittwoch in einer Mitteilung an./mfi/DP/jha

