Atco Mining schließt luftgestützte Gravitationsmessung zur Bestimmung von Salzstock-Bohrzielen ab - Ergebnisse in den kommenden Wochen erwartet

Vancouver, British Columbia, den 25. Januar 2023 /IRW-Press/ – Atco Mining Inc. (das „Unternehmen“ oder „Atco“) (CSE: ATCM; Frankfurt: QP9) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine zuvor angekündigte luftgestützte Gravitationsmessung (die „Messung“) auf seinen zu 100 Prozent unternehmenseigenen Salzprojekten im St. George‘s Bay Basin (Becken) im Südwesten Neufundlands abgeschlossen hat.

Es wurden insgesamt 816 Linienkilometer geflogen; die Ergebnisse stehen noch aus. Das Unternehmen setzte Prioritäten bei der Erfassung seiner höchstrangigen Ziele. Die Ergebnisse der Messung werden dem Unternehmen bei der Bewertung des distriktweiten Salzpotenzials in der gesamten Region St. George‘s Bay, der Höffigkeit dieses Gebiets, verschiedene Arten von Salzlagerstätten zu beherbergen, sowie bei der Bewertung potenzieller Salzstockbohrziele in Atcos Konzessionsgebiet helfen.

Aufgrund ihrer einzigartigen Fähigkeit, erneuerbare Energie unter Tage in ausgehöhlten Kavernen zu speichern, beginnen Salzstöcke eine wichtige Rolle bei der Umstellung auf saubere Energie zu spielen, wie das Advanced Clean Energy Storage-Projekt in Utah zeigt, das im Delta-Salzstock verankert ist. Das US-Energieministerium hat vor Kurzem eine bedingte Zusage für eine Fremdfinanzierung in Höhe von bis zu 504 Millionen USD für die voraussichtlich weltweit größte industrielle Anlage zur Herstellung und Speicherung von grünem Wasserstoff 135 Meilen südlich von Salt Lake City erteilt.

Neil McCallum, Director von Atco, erklärt: „In diesem Distrikt gibt es erneute Bemühungen, neue Salzstockstrukturen zu finden, die das geplante groß angelegte Wasserstoffproduktionszentrum ergänzen könnten. Die moderne Untersuchung wird dazu beitragen, die historischen Erkundungen, die größtenteils vor über vier Jahrzehnten durchgeführt wurden, zu bestätigen und zu priorisieren. Diese historischen Informationen zeigen Merkmale eines Gravitationstiefs innerhalb unseres Projektgebiets, was auf das Vorhandensein von Salzstöcken schließen lässt. In den kommenden Wochen erwarte ich mit Spannung die Ergebnisse dieser Untersuchung, damit wir sie in unser Explorationsmodell einbeziehen können.“