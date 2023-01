München (ots) - Die vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. hat 2022das Projekt "Digital Natives interaktiv" ins Leben gerufen. Darin könnenAuszubildene unkompliziert und passgenau anhand von virtuellen Lernmodulen ihredigitalen Kompetenzen vertiefen . "Digital Natives interaktiv" ist Teil derInitiative FKS+ und baut auf dem Ende 2021 erfolgreich abgeschlossenenPilotprojekt "Digital Natives" auf. vbw Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardterklärt den Wert des Projektes für die Fachkräftesicherung : "Die Jugendlichenwachsen in einer Welt auf, in der digitale Inhalte selbstverständlich sind.Gleichzeitig ist digitale Kompetenz auf dem Arbeitsmarkt eineSchlüsselfertigkeit . Mit dem Projekt geben wir kleinen und mittelständischenUnternehmen ein digitales Aus- und Weiterbildungstool an die Hand, durch das sieihre Auszubildenden unkompliziert im digitalen und IT-Bereich weiterbildenkönnen. So unterstützen wir die bayerischen Betriebe bei der digitalenTransformation.""Digital Natives Interaktiv" nutzt die vorhandene, erprobte Infrastruktur desbundesweit verfügbaren Portals JOBSTARTER Plus, einer Initiative desBundesministeriums für Wissenschaft und Forschung. Die Unternehmen melden sichüber das Portal an und erhalten Zugriff auf eine Lernplattform mit Modulen, diesich in der Anwendung bereits im Pilotprojekt "Digital Natives" bewährt haben.Die Module werden derzeit Schritt für Schritt aufbereitet und freigeschaltet,gestartet wird mit dem Lernmodul "Erstellung einer Website". Brossardterläutert: "Wir müssen die Jugendlichen auf die Anforderungen am Arbeitsmarktvorbereiten und ihnen Weiterbildungsangebote machen, die sie angepasst an ihreindividuellen Bedürfnisse flexibel nutzen können. Dabei greifen wir auf dieInhalte zurück, die im Rahmen von 'Digital Natives' den Praxistest bereitserfolgreich bestanden haben."Das Angebot ist für interessierte Unternehmen über die beruflichenFortbildungszentren der bayerischen Wirtschaft (bfz) nutzbar. Die Module teilensich in IT-Lerneinheiten und Inhalte zur Unterstützung für das digitaleAzubi-Management der Unternehmen auf. Weitere geplante Module sind unter anderemdas Berichtsheft Tutorial, eine digitale Azubi Prüfungsvorbereitung, Bild- undFilmbearbeitung, ein Business Knigge und Social Media Marketing.Pressekontakt:Stefanie Eizenberger, Tel. 089-551 78-370, E-Mail:stefanie.eizenberger@ibw-bayern.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/58439/5424980OTS: ibw - Informationszentrale der Bayerischen Wirtschaft e.V.