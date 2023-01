Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz Save the Children Deutschland baut Beratungsangebot für Unternehmen zu Kinderrechten aus

Berlin (ots) - Mit dem Inkrafttreten des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes

(LkSG) zum 01. Januar 2023 positioniert sich Save the Children als starker

Partner für Unternehmen, wenn es um die verantwortungsbewusste

kinderrechtsbasierte Umsetzung menschenrechtlicher Sorgfaltspflicht geht. Die

international tätige Kinderrechtsorganisation blickt auf jahrzehntelange

Erfahrungen zur Wahrung von Kinderrechten und Wiedergutmachungsprogrammen im

Falle von Kinderarbeit zurück.



Um Unternehmen bei der Einhaltung ihrer Sorgfaltspflichten entlang der

Lieferkette effizient und effektiv zu unterstützen, bündelt Save the Children

ihre internationale Expertise bereits seit Jahren in einem Beratungsangebot, das

sie gemeinsam mit ihrer Tochterorganisation The Centre for Child Rights and

Business (http://www.childrights-business.org) entwickelt hat. Namhafte

Unternehmen, unter anderem aus der Textil- und Lebensmittelbranche, profitieren

bereits davon und können den aktuellen Vorgaben des LkSG entsprechen. Ziel von

Save the Children ist es, weitere Unternehmen für das Beratungsangebot zur

Wahrung von Kinderrechten entlang der Lieferkette zu gewinnen.