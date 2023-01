Quantum Metric stellt Atlas vor, um Unternehmen zu befähigen, ihre digitale Expertise zu beschleunigen

Colorado Springs, Colorado (ots/PRNewswire) - Atlas ist ein ergebnis- und

kundenorientierter Ansatz, der die Effizienz digitaler Teams um bis zu 90 %

optimieren wird.



Quantum Metric (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3759566-1&h=1279173424&u=htt

ps%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D3759566-1%26h%3D4065864

224%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253

Den%2526o%253D3759566-1%2526h%253D2684220891%2526u%253Dhttp%25253A%25252F%25252F

www.quantummetric.com%25252F%2526a%253DQuantum%252BMetric%26a%3DQuantum%2BMetric

&a=Quantum+Metric) , eine Plattform für kontinuierliches Produktdesign

(Continuous Product Design), die kundenorientierte digitale Erlebnisse bietet,

gab heute die Einführung von Atlas bekannt, einer erstmals auf dem Markt

erhältlichen strukturierten und beschleunigten Lösung zur Beantwortung der

wichtigsten geschäftlichen Fragen zu den digitalen Erlebnissen, dieUnternehmen

ihren Kunden bieten Atlas basiert auf proprietärer maschineller Intelligenz und

Erkenntnissen aus dem Mapping von Hunderten führender Marken und digitaler Teams

und bietet ergebnisorientierte Einblicke, die es jedem ermöglichen, digitale

Kundenbedürfnisse vom ersten Tag an leicht zu erkennen und darauf zu reagieren.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

"Atlas stellt das, was wir bisher über den Aufbau und die Optimierung digitalerErlebnisse wussten, komplett auf den Kopf", sagt Mario Ciabarra, CEO von QuantumMetric. "Unternehmen haben immer wieder Schwierigkeiten zu erkennen, ob ihreTeams die richtigen geschäftlichen Fragen stellen und intensiv an den Dingenarbeiten, die die Experience zum Nutzen ihres Unternehmens und ihrer Kundenvoranbringen. Mit Atlas versetzen wir jedes Mitglied digitaler Teams in dieLage, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, nämlich die Herzen der Kundenzu gewinnen, und zwar jeden einzelnen Tag. Dies ist ein entscheidender Tag fürQuantum Metric, das einen neuen Standard für die Art von Wert setzt, den unsereaktuellen und zukünftigen Kunden von unserer Plattform erwarten können."Atlas ist eine umfassende Bibliothek mit vorgefertigten Branchenleitfädeninnerhalb der Quantum Metric-Plattform, die einen schrittweisen Ansatz zurVerbesserung kritischer digitaler Anwendungsfälle durch ein maßgeschneidertesSet von Dashboards, Metriken, Anomalieerkennung und Warnmeldungen bietet. Atlasist ein bewährter und strukturierter Analyseansatz und stellt die nächsteEvolutionsstufe in der Praxis des kontinuierlichen Produktdesigns dar. DigitaleTeams können Kundenbedürfnisse über alle Kundenaktivitäten hinweg schneller