Nürnberg (ots) - Das sind die Ergebnisse der 7. Ausgabe des immowelt Mietkompassfür das 4. Quartal 2022:- Mietanstieg in den 14 größten deutschen Städten hat sich 2022 verglichen mitden Vorjahren verdoppelt - 12 von 14 Großstädte mit steigenden Preisen- Steigende Nachfrage als Preistreiber: Verdopplung der Anfragen pro Mietwohnungin München, Frankfurt und Leipzig- Größtes Plus: Angebotsmieten steigen in Berlin innerhalb eines Jahres um 7Prozent - große Anstiege auch in NRW- Teuerste Städte mit geringen Veränderungen: Frankfurt (+2 Prozent), Hamburgund Stuttgart (je +3 Prozent) - München (-1 Prozent) mit RückgangDurch die Energiekrise und die hohe Inflation ist Wohnen im vergangenen Jahrspürbar teurer geworden. Neben den deutlich höheren Kosten fürs Heizen und fürStrom gewinnt auch die Preisdynamik bei den Kaltmieten im Jahr 2022 wieder anTempo. Laut immowelt Mietkompass (https://content.cdn.immowelt.com/iw_group/Redaktion/Pressemitteilungen/2023/2023_01_25_immowelt_Mietkompass_Q4_2022.pdf?v=1674555223) lag in den Jahren 2018 bis 2021 das jährliche Wachstum über alle 14Großstädte hinweg konstant bei 2 Prozent. Vom 4. Quartal 2021 auf das 4. Quartal2022 hat sich der Zuwachs auf 4 Prozent verdoppelt. Insgesamt sind in 12 von 14untersuchten Städten die Angebotsmieten innerhalb des vergangenen Jahresgestiegen. Zum Vergleich: Im Vorjahreszeitraum haben sich die Mieten noch in 10Städten verteuert. Im Quartalsbericht wurden auf immowelt.de angeboteneBestandswohnungen (80 Quadratmeter, 3 Zimmer, 2. Stock) untersucht.Nachfrage mehr als verdoppeltDie Gründe für die ansteigende Preiskurve sind vielschichtig. Primär mangelt esvor allem Großstädten und Ballungsräumen an Wohnraum. Dort trifft ein begrenztesAngebot auf eine hohe Nachfrage, weil viele Menschen urban wohnen möchten oderes für ihren Beruf oder die Ausbildung müssen. Wegen hoher Immobilienpreisekönnen aber nur wenige Suchende in Wohneigentum investieren, sondern sind aufdas Angebot des Mietmarkts angewiesen. Der Zuzug von vielen Flüchtlingen infolgedes Kriegs in der Ukraine hat die Situation 2022 zusätzlich verschärft.Wie stark sich die Nachfrage nach Mietwohnungen im vergangenen Jahr erhöht hat,zeigt die Veränderung des Nachfragequotienten, also der Anfragen pro Objekt, vomjeweils 4. Quartal 2021 auf 2022. So ist in allen 14 untersuchten Großstädtendie Nachfrage binnen eines Jahres spürbar nach oben gegangen. In 3 Städten habensich die Anfragen pro Wohnung sogar mindestens verdoppelt. Dazu zählt einevergleichsweise preiswerte Stadt mit Leipzig (+132 Prozent), aber auch die