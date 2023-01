Seite 2 ► Seite 1 von 2

Düsseldorf (ots) - "Mein nachhaltiges Restaurant": METRO launcht digitalePlattform für die Gastronomie- Digitaler Leitfaden hilft Gastronomen, Nachhaltigkeitspotenziale zu erkennenund einfach umzusetzen- "Mein nachhaltiges Restaurant" zeigt Möglichkeiten der nachhaltigenOptimierung und Chancen, noch effizienter und profitabler zu wirtschaften- METRO macht als Partner der Gastronomie die eigene langjährigeNachhaltigkeitsexpertise für Kunden nutzbar- Mehr erfahren Sie hier: https://www.mysustainablerestaurant.com/home.phpDer Einfluss der Gastronomie auf weltweite Nachhaltigkeitsziele istsubstanziell: Eine von drei Mahlzeiten wird heute außer Haus verzehrt. Zugleichsehen sich Gastronomen aktuell vielen Herausforderungen gegenüber und müsseneffizient und profitabel wirtschaften. Hier setzt METRO mit dem neuen digitalenLeitfaden "Mein nachhaltiges Restaurant" an. Er veranschaulicht auf spielerischeWeise, wie Restaurantbetreiber ihre Nachhaltigkeitspotenziale identifizieren undpassgenaue Maßnahmen umsetzen können. Dabei zeigt METRO auf, dassWirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit gerade in der Gastronomie sehr gutzusammen gehen und das eigene Engagement für die Betreiber zumWettbewerbsvorteil wird: Das "nachhaltige Restaurant" spart etwa Kosten, wennLebensmittelabfälle, Verpackungen oder Energieverbräuche reduziert werden undüberzeugt Gäste, die Wert auf nachhaltigen Genuss legen.Nachhaltiges Wirtschaften ist eine Chance, das haben viele Gastronomen längstverstanden. Um sie bei der Umsetzung dieses wichtigen Schritts zu unterstützenund damit fit für die Zukunft zu machen, hat METRO den interaktivenOnline-Leitfaden "Mein nachhaltiges Restaurant" gelauncht. Die Plattform istkostenfrei nutzbar und bietet Orientierung bei der Frage, wie Nachhaltigkeit imGastronomiebetrieb implementiert werden kann. Besucher können sich gezielt ineinzelne Bereiche des "nachhaltigen Restaurants" begeben und Schritt für Schrittnachvollziehen, welche Möglichkeiten der nachhaltigen Optimierung es gibt undwelche Vorteile diese dem Gastronomen bieten.Im Leitfaden beleuchtet METRO auf anschaulich-unterhaltsame Weise zahlreicheThemen aus den drei Dimensionen der Nachhaltigkeit - Umwelt, Wirtschaft undSoziales: Wie sieht eine nachhaltige Speisekarte aus? Wie kann man Produkteverantwortungsvoll einkaufen? Welche Stellschrauben können Gastronomen nutzen,um ihre Lebensmittelverluste weiter zu reduzieren? Wo lässt sich dieEnergieeffizienz noch weiter steigern? Und warum lohnt es sich für dieBetreiber, eine aktive Rolle in ihrer Gemeinde zu übernehmen? Im Fokus stehen