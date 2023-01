UBS stuft AB Inbev auf 'Sell'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat AB Inbev nach der Veröffentlichung von offiziellen Konsensschätzungen durch den Brauereikonzern auf "Sell" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Seine Prognosen für 2022 lägen beim organischen Umsatzanstieg in deren Rahmen, beim operativen Ergebniswachstum (Ebitda) und beim Ergebnis je Aktie (EPS) aber darüber, schrieb Analyst Nik Oliver am Dienstag in einer ersten Reaktion mit Blick auf die Anfang März anstehenden Jahreszahlen. Für 2023 und 2024 seien seine Ebitda-Prognosen aber um bis zu fünf Prozent und seine EPS-Schätzungen um bis zu neun Prozent niedriger, da die Konsensschätzungen Risiken wie ein geringeres Volumenwachstum in Nordamerika und negative Währungseffekte in Südamerika nicht ausreichend berücksichtigten./gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2023 / 07:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.01.2023 / 07:32 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,46 % und einem Kurs von 54,43EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Nik Oliver

Analysiertes Unternehmen: AB Inbev

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 53

Kursziel alt: 53

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m