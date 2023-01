iMetal Resources erhält Genehmigungen für die nächste Explorationsphase bei Gowganda West

VANCOUVER, British Columbia – 25. Januar 2023 /IRW-Press/ – iMetal Resources, Inc. (TSX.V: IMR) (OTCBB: ADTFF) (FRANKFURT: A7V) („iMetal“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Erteilung von Explorationsgenehmigungen für das unternehmenseigene Projekt Gowganda West bekannt zu geben, das im ertragreichen Grünstein-Goldgürtel Abitibi liegt.

Gowganda West ist ein im Explorationsstadium befindliches Goldprojekt, das etwa 100 km südsüdöstlich von Timmins (Ontario) liegt und an das Projekt Juby von Aris Gold Corp. im Shining Tree Camp im südlichen Teil des Grünstein-Goldgürtels Abitibi angrenzt. Das Projekt liegt auch direkt neben dem Projekt Knight, das Teil der strategischen Partnerschaft zwischen Orefinders Resources Inc. und Agnico Eagle Mines Limited ist. iMetal hat vor kurzem ein Bohrprogramm mit sieben Bohrlöchern über 2.611 m abgeschlossen, in dessen Zuge mehrere Goldzonen - einschließlich eines neuen Goldtrends östlich der zuvor entdeckten Trends - durchteuft wurden.

Erteilt wurden Bohr- und Explorationsgenehmigungen mit drei Jahren Gültigkeitsdauer, die die Explorationsgebiete Zone 1 und Zone 3 abdecken. Die Genehmigungen ermöglichen folgende Arbeiten:

- Messungen mittels induzierter Polarisation (IP) über insgesamt 15 Profilkilometer;

- Schürfgrabungen zur Verfeinerung der Goldziele an bis zu 25 Stellen und auf 4.000 Quadratmetern;

- Mehr als 20 Bohrstandorte.

Saf Dhillon, President und Chief Executive Officer, sagt dazu: „iMetal ist von den jüngsten Ergebnissen auf Gowganda West begeistert und kann es kaum abwarten, die Goldexploration in Ontario fortzusetzen. Gowganda West bietet eine einmalig aussichtsreiche Greenfield-Explorationsmöglichkeit in unmittelbarer Nähe zu einer mehrere Millionen Unzen schweren Lagerstätte und innerhalb goldhaltiger Abitibi-Sedimente. Diese neuen Genehmigungen ermöglichen es uns, unsere jüngsten Entdeckungen genauer zu erproben und mit der Exploration der zuvor identifizierten interessanten Gebiete fortzufahren.“