Köln (ots) - Digitale Konfiguratoren stellen für Kunden eine wichtige Grundlage

bei der Verkaufsentscheidung dar. Eine Langzeit-Studie von Simon-Kucher zeigt in

den letzten zehn Jahren nur schleichende Verbesserungen. Nicht nur in Richtung

Direktvertrieb bleiben Hersteller hinter ihren Möglichkeiten zurück.



- Weiterentwicklung der Konfiguratoren zeigt ein ausbaufähiges Ergebnis

- Konfiguratoren sind Schlüsselelement beim Fahrzeugkauf

- Verbesserungspotentiale bleiben vorhanden, auch bei Premiumherstellern





Die aktuelle Studie* zu Online-Konfiguratoren im Automobilbereich, durchgeführtvon der globalen Strategieberatung Simon-Kucher & Partners, zeigt, dass sich dieKonfiguratoren von Automobilherstellern, im Vergleich zu der Studie aus dem Jahr2016 als auch aus dem Jahr 2010, meist nur leicht verbessert haben. In derStudie werden Kriterien aus Sicht der Kunden, Hersteller und Händler betrachtet.Für den Kunden gelten besonders die Bedienbarkeit, die Produktbeschreibungen unddie Preistransparenz als wichtige Bestandteile. Aus Herstellersicht werdenUpselling-Möglichkeiten sowie das Hinzufügen von Paketen und Dienstleistungenherangezogen. Die Händlerperspektive fokussiert sich auf die Angebote rund umden Vertrieb.Konfiguratoren zeigen bei allen Herstellern noch PotenzialDie Testergebnisse zeigen, selbst die besten Konfiguratoren, weisen weiterhinOptimierungspotenziale auf. Insbesondere die komplizierte Verkettung undErklärung verschiedener Ausstattungen bleibt für den Nutzer häufig einfrustrierendes Erlebnis. Auch die gebotenen Visualisierungen sind nur beiwenigen Premium- und Luxusherstellern auf dem Stand modernster Technik.Die Premiumhersteller Mercedes-Benz, BMW und Audi führen das Gesamtranking an.Mercedes-Benz überzeugt mit der besten Konfigurator-Bewertung mit beispielweiseindividualisierten Ausstattungsempfehlungen oder dem neu eingeführten direktenAbgleich mit Bestandsfahrzeugen. Auf Platz zwei folgt BMW mit besondersdetaillierten Paketbeschreibungen sowie ersichtlichen Einspareffekten in derPaketauswahl. Den dritten Platz belegt Audi mit einer nahtlosen3D-Visualisierung und vielfältigen Interaktionsmöglichkeiten mit demkonfigurierten Fahrzeug.Für Aufsehen hat in den letzten Jahren auch die von Porsche eingeführteEmpfehlung von Ausstattungen basierend auf dem Konfigurationsverhalten undMachine-Learning gesorgt. "Die Industrie nutzt hier insgesamt die neuenMöglichkeiten der künstlichen Intelligenz im Vertrieb zu wenig. Selbst manuelleAuswertungen des Konfigurationsverhaltens finden bei vielen Herstellernweiterhin nur sehr eingeschränkt statt", so Matthias Riemer, Partner und