Neue Studie des DDV legt Höhen und Tiefen der Unternehmen im E-Mail-Marketing offen

Frankfurt am Main (ots) - Mit einer Marktdurchdringung von 99 Prozent ist und

bleibt die E-Mail die Speerspitze, wenn es darum geht, regelmäßig mit Kunden und

Interessierten in Kontakt zu treten. Es lohnt sich allerdings ein genauerer

Blick, wie gut Unternehmen im E-Mail-Marketing tatsächlich aufgestellt sind. Und

genau darum geht es in der neuen Studie E-Mail-Marketing Benchmarks 2023 , die

in vierter Auflage in Zusammenarbeit zwischen DDV und absolit Dr. Schwarz

Consulting entstanden ist und nun veröffentlicht wurde.



"Obwohl die neuen Zahlen zeigen, dass viele Unternehmen ihre Performance im

Vergleich zum Vorjahr in verschiedenen Bereichen der Untersuchung verbessert

haben, hapert es oftmals noch an absoluten Basics", sagt DDV-Präsident Martin

Nitsche. Dabei sei, so Martin Nitsche, E-Mail-Marketing keine "rocket science"

und oftmals führten bereits kleine Veränderungen, die nicht viel kosten müssen,

zu deutlichen Verbesserungen.