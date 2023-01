Berlin (ots) - Seit 2020 befindet sich Deutschland im Dauer-Krisenmodus. 2022

waren es insbesondere der Ukraine-Krieg, die Energiekrise und die Inflation, die

Politik, Wirtschaft und Gesellschaft in Atem hielten. Bislang machten sich die

weltweiten Verwerfungen auf dem deutschen Stellenmarkt jedoch kaum bemerkbar,

ganz im Gegenteil. Denn trotz aller globalen Krisen entwickelte er sich im

vergangenen Jahr überraschend positiv und das Recruiting lief über alle

Hierarchiestufen hinweg auf Hochtouren. Insgesamt schrieben 2022 rund 640.000

Unternehmen deutschlandweit über 11 Millionen Stellen aus. Der aktuelle BAP

Job-Navigator nimmt daher die Entwicklung des deutschen Stellenmarktes im

letzten Jahr genauer unter die Lupe.



Entwicklung der ausgeschriebenen Stellen nahm im Laufe von 2022 merklich zu





Bereits im Januar 2022 waren insgesamt über 220.009 Unternehmen und öffentlicheEinrichtungen auf der Suche nach qualifiziertem Personal. Sie schrieben über 1,5Millionen Stellen in einer Zeit aus, in der es noch zu erheblichenEinschränkungen in Folge der Corona-Pandemie kam. Trotz des Beginns desUkraine-Kriegs nahm die Zahl der ausgeschriebenen Stellen dann im Februar (fast1,6 Millionen) und März (über 1,6 Millionen) sogar noch weiter zu.Nach einem leichten Rückgang im April, intensivierten die Arbeitgeber im Maiihre Personalsuche und veröffentlichten deutschlandweit über 1,7 MillionenStellen auf Online-Jobbörsen, eigenen Firmenwebseiten, im Stellenportal derBundesagentur für Arbeit und in Printmedien. Nachdem die Zahl der inseriertenStellen im Zeitraum Juni bis August zwischen 1,6 und 1,75 Millionen schwankte,verstärkten die Unternehmen im Herbst ihre Suche nach geeignetenMitarbeiterinnen und Mitarbeitern erneut. Im Oktober erreichte dieAnzeigenschaltung mit fast 1,8 Millionen ausgeschriebenen Stellen ihrenJahreshöhepunkt und ging im November (ebenfalls fast 1,8 Millionen Stellen) undDezember (über 1,7 Millionen Stellen) nur leicht zurück.Personalbedarf bei klassischen Fachkräften am größtenDie Stellenmarkt-Analyse für 2022 zeigt zudem auch interessante Entwicklungenmit Blick auf einzelne Hierarchiestufen. Der größte Personalbedarf bestanddemnach bei zwei Profilen: nämlich Fachkräften mit abgeschlossenerBerufsausbildung und mehrjähriger Berufserfahrung sowie gewerblichenFachkräften. Bei beiden Hierarchiestufen lag die Zahl der ausgeschriebenenPositionen in den einzelnen Monaten des letzten Jahres bei durchschnittlich483.000 bzw. 463.000 und somit mit weitem Abstand an der Spitze der Nachfrage.Auf Platz drei der meistgesuchten Profile im vergangenen Jahr lagen Fachkräftemit akademischer Bildung. Hier schwankte die Zahl der ausgeschriebenen Stellenzwischen 248.000 und 287.000 pro Monat. Niedriger fielen die durchschnittlich imMonat ausgeschriebenen Stellen für Nachwuchskräfte aus: Auszubildende (115.000Stellen), Praktikanten und Werkstudierende (67.000 Stellen) sowie YoungProfessionals (27.000 Positionen).Bemerkenswert: Ungelernte Arbeitskräfte wurden mit durchschnittlich nur 13.000inserierten Positionen im Monat auffallend selten gesucht. Am niedrigsten fiel2022 die Anzeigenschaltung im monatlichen Durchschnitt für die obersteFührungsebene aus. So wurden für Bereichs- und Hauptabteilungsleiter (etwa 9.000Stellen monatlich) und Geschäftsführer (ca. 6.000 Positionen) die wenigstenStellen geschaltet. Das liegt aber schlichtweg daran, dass es auf diesenHierarchieleveln auch deutlich weniger Stellen zu besetzen gibt.Über den BAP Job-NavigatorDer BAP Job-Navigator wird von der Agentur für Personalmarktforschung "indexReserach" im Auftrag des BAP durchgeführt. Dabei werden monatlich dieStellenangebote aus 196 Printmedien, 189 Online-Jobbörsen, mehr als 30.000Firmenwebseiten und der Jobbörse der Bundesagentur für Arbeit ausgewertet. ImJahr 2022 wurden insgesamt 11.758.426 Stellenanzeigen von 639.932 Unternehmenanalysiert. Wenn mehrere Anzeigen für eine Stelle geschaltet wurden, wurdendiese zusammengefasst und nicht mehrfach gezählt.