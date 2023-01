RECCE erhält Steuerrückerstattung für F&E-Aktivitäten in Höhe von 6,21 Mio. AUD

SYDNEY Australien, 25. Januar 2023 /IRW-Press/ – Recce Pharmaceuticals Ltd. (ASX:RCE, FWB:R9Q) (das Unternehmen), der Entwickler einer neuen Klasse von synthetischen Antiinfektiva, freut sich, den Erhalt einer Steuerrückerstattung für Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten (F&E) in Höhe von 6.219.241 AUD in bar bekannt zu geben.

Dieser Betrag setzt sich zusammen aus einem Teilbetrag von 4.311.202 AUD, der vom australischen Finanzamt für das am 30. Juni 2022 endende Jahr erstattet wurde, und einer Vorauszahlung von Radium Capital (Radium) in Höhe von 1.908.039 AUD als Anteil an den anwendbaren F&E-Ausgaben des Unternehmens im Geschäftsjahr 2023 (1. Juli 2022 - 30. November 2023).

Der Betrag in Höhe von 4.311.202 AUD gebührt für die erweiterten präklinischen und klinischen F&E-Aktivitäten, die vom Unternehmen im Laufe des Geschäftsjahres 2022 im In- und Ausland durchgeführt wurden. Die Gelder werden dem Unternehmen ohne Vorbehalt in bar ausbezahlt.

Der von der australischen Regierung gewährte Steueranreiz für Forschung und Entwicklung in Höhe von 43,5 % gebührt normalerweise nur für F&E-Aktivitäten, die in Australien erfolgen. Wie am 26. November und am 8. Dezember 2020 verlautbart, hat Recce allerdings die einzigartige Möglichkeit erhalten, auch für die anwendbaren F&E-Aktivitäten des Unternehmens im Ausland 43,5 % zu beanspruchen, was sich in dieser Rückerstattung widerspiegelt.

Die von Radium Capital erhaltene Vorauszahlung in Höhe von 1.908.039 AUD entspricht den vierteljährlichen F&E-Ausgaben im Zeitraum zwischen 1. Juli und 30. November des Geschäftsjahres 2023. Das Unternehmen kann die Dienste von Radium in Anspruch nehmen, um sich bis zu 80 Prozent der voraussichtlichen F&E-Rückvergütung, die mit einem Zinssatz von 1,25 % pro Monat aufgezinst wird, zu sichern.

James Graham, Chief Executive Officer von Recce Pharmaceuticals, erklärt: „Der Gesamtbetrag in Höhe von 6.219.241 AUD, den wir in Form des F&E-Steueranreizes und der Vorauszahlung von Radium erhalten haben, ist uns sehr willkommen und versorgt das Unternehmen mit einer wichtigen Finanzspritze, die uns ermöglicht, unsere F&E-Aktivitäten fortzusetzen, und gleichzeitig die Expansion und den raschen Ausbau sowohl unserer laufenden als auch unserer geplanten klinischen Programme unterstützt.“