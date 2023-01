UBM zahlt Hybridanleihe 2018 frühzeitig zurück

Wien (ots) -



- EUR 52,9 Millionen werden aus Liquidität rückgeführt

- Eigenkapitalquote bleibt in Bandbreite von 30% - 35%

- Grüne Finanzierungen sollen weiter ausgebaut werden



UBM Development AG wird am 1.März 2023 die noch ausstehenden EUR 52,9 Mio. der

Hybridanleihe 2018, eine tief nachrangige Anleihe, nach fünf Jahren, frühzeitig

zurückführen. Die Emission von EUR 100 Mio. im Jahr 2018 richtete sich neben

österreichischen Anlegern an eine breit gestreute Basis an internationalen

Investoren aus Deutschland, Luxemburg und Frankreich. Bereits im Juni 2021

wurden EUR 47,1 Mio. der Hybridanleihe 2018 zurückgekauft, nun folgen die

ausstehenden EUR 52,9 Mio. Durch die frühzeitige Rückzahlung dieses

Finanzierungsinstrumentes reduziert sich der zukünftige jährliche Zinsaufwand

der UBM um weitere EUR 2,9 Mio.