TÜV Rheinland mit Großinvestition in Laborzentrum in China / Yangtze River Delta Operation Hub eröffnet / Schwerpunkte Elektronikprodukte, Photovoltaik, E-Mobilität und Autonomes Fahren (FOTO)

Köln/Taicang (China) (ots) - TÜV Rheinland hat im chinesischen Taicang ein neues

Laborzentrum eröffnet. Der weltweit tätige Prüfdienstleister hat in der ersten

Bauphase des "Yangtze River Delta Operation Hub" rund 11 Millionen Euro

investiert, in einer zweiten Bauphase kommen weitere 11 Millionen Euro an

Investitionen hinzu. "Für TÜV Rheinland gehört das Yangtze River Delta Operation

Hub zu den größten Einzelinvestitionen der vergangenen Jahre. Das

Meilensteinprojekt zeigt die Bedeutung, die TÜV Rheinland dem chinesischen Markt

beimisst", sagt Dr. Michael Fübi, Vorstandsvorsitzender der TÜV Rheinland AG.

"Mit unseren Prüfungen auf Sicherheit und Qualität unterstützen wir chinesische

Kunden beim Gang auf weltweite Märkte."



Das Laborzentrum befindet sich in Taicang (Provinz Jiangsu) und wird auch mit

Unterstützung regionaler Behörden errichtet. Die Stadt liegt rund 50 Kilometer

von Shanghai entfernt und ist bereits Standort für rund 450 deutsche

Unternehmen. In der ersten Ausbauphase bietet TÜV Rheinland seinen Kunden in den

hochmodernen Prüfeinrichtungen auf mehr als 12.000 Quadratmetern

Prüfdienstleistungen an. Hierzu zählen ein mehr als 5.000 Quadratmeter großes

Labor für Prüfungen von Photovoltaikmodulen und ein mehr als 2.000 Quadratmeter

großes Labor für Prüfungen auf elektromagnetische Verträglichkeit (EMV). Zudem

gibt es ein 4.000 Quadratmeter großes Labor für EMV-Prüfungen speziell von

Automobilelektronik und Autoteilen, da die Typprüfungen von autonomen

Fahrzeugsystemen sowie Elektrofahrzeugen immer wichtiger werden.