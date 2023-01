SAP vor Zahlen in Lauerstellung!

Der Kurs von SAP befand sich seit Anfang des Jahres 2022 bis Mitte Oktober 2022 in einem Abwärtstrend. Das partielle Tief vom 23. September bei 79,58 Euro unterschritt sogar die Tiefs aus dem Jahre 2020 bei 82,13 Euro. Das Tief von Ende September 2022 war auch der Ausgangspunkt für eine Aufwärtssequenz bis zum Widerstand bei 106,52 Euro. Dieser Widerstand wurde bis dato drei Mal getestet, aber nie signifikant überschritten. Als Indexschwergewicht im DAX hatte der Kurs von SAP im noch jungen Jahr 2023 einen fulminanten Start im Ausmaß von rund 13 Prozent. Seit dem 18. Januar ist wieder ein wenig Ruhe in die Kursentwicklung eingekehrt, was auch der Präsentation der Zahlen zum vierten Quartal 2022 am 26. Januar 2023 geschuldet ist. Es sind für die kurzfristige Kursentwicklung wieder neue Impulse zu erwarten. In einem möglichen Szenario ist mittelfristig auch die Überwindung des Kernwiderstandes bei 112,96 Euro nicht auszuschließen.

SAP SE (Tageschart in Euro) Tendenz: