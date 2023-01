3 typische Fehler beim Vermögensaufbau

Keine Diversifikation

Es klingt trivial, aber ein Problem vieler Anleger ist, dass sie die Macht einer breiten Diversifikation unterschätzen. Wer nicht diversifiziert, sorgt dafür, dass das eigene Portfolio hohe Klumpenrisiken trägt. Das kann im Zweifel dazu führen, dass die Volatilität bzw. die Schwankungen im Depot in turbulenten Phasen außer Kontrolle geraten. Die Folge: Anleger geraten in Panik und verkaufen ihre Wertpapiere mit zu wenig Gewinn oder hohen Verlusten, um weitere Verluste zu vermeiden.

Wer zum Beispiel sein gesamtes Vermögen in die Automobilindustrie investiert, riskiert, dass bei einer Verschlechterung des politischen Umfeldes (z.B. durch Regulierung oder auch Kriege) das eigene Depot nur von einer Branche abhängig ist. Wer sein Vermögen hingegen auf verschiedene Branchen und Regionen verteilt, steht auf mehreren Standbeinen und sorgt für geringere Schwankungen bei gleichen Ertragspotenzialen.

Anleger sollten immer bedenken, dass ein Einzelinvestment in eine Aktie immer einer Wette gleicht. Niemand kann wissen, wie sich die Welt von morgen entwickelt. Das Marktumfeld ist dynamisch - es kann sich jederzeit verändern. Wer breit aufgestellt ist, setzt auf ein stabileres Vermögenswachstum.

Risikoprofil überschätzt und zu viel Trading

Viele Anleger überschätzen ihr Risikoprofil und vor allem die eigenen Fähigkeiten. Es existieren zahlreiche Studien - darunter eine bekannte Studie aus den USA (Wharton School of Finance) - die zeigen, dass passive Anlagestrategien am effizientesten sind. Aktives Portfoliomanagement funktioniert in den meisten Fällen nicht. Über 95 Prozent der Fondsmanager in den USA gelingt es nicht, den Markt auf eine 10-Jahressicht zu schlagen. Das sind eindeutige Resultate.

Es kann einigen Anlegern gelingen, den Markt zu schlagen, aber nicht auf Dauer und schon gar nicht mit System. Aus diesem Grund empfehlen wir unseren Anlegern stets zu einer passiven Anlagestrategie mit ETFs. Wer dem Markt folgt, spart Zeit, Nerven und profitiert zusätzlich von einer attraktiven Rendite.

Der optimale Einstiegszeitpunkt lässt sich außerdem nur im Nachhinein bestimmen. Market-Timing und Stock-Picking sind keine Strategien für Anleger, die es ernst mit ihren Vermögen meinen. Vielmehr gleichen diese “Strategien” einer reinen Spekulation - und das hat mit einer smarten Geldanlage wenig gemeinsam.

Mangel an Vorwissen und Erfahrung

Wer an der Börse aktiv werden möchte, sollte etwas Vorwissen mitbringen. Es gibt Unmengen an Büchern, Blogs (wie diesen hier), Podcasts und Youtube-Kanäle, auf denen sich Menschen über Finanzen informieren können. Leider zieht das Schulsystem an dieser Stelle noch nicht mit. Wir hoffen, dass sich dies in den kommenden Jahren noch ändert.

Viele Anleger investieren in Anlageklassen, die sie nicht verstehen. Als der Bitcoin in 2017 an massiver Beliebtheit gewann, investierten Menschen teilweise ihre Altersvorsorge in die neue Asset-Klasse. Viele Bitcoin-Investoren waren vor der Anlage in Kryptowährungen zurückhaltend bei Aktien - aufgrund der Risiken. Dieses Verhalten ist nicht nur unlogisch, sondern beweist, dass wir in Deutschland noch großes Nachholpotenzial im Bereich der Finanzbildung haben.

Anleger sollten sich vor einer Entscheidung immer der Risiken und Funktionsweise eines Assets bewusst werden. Der Herde zu folgen ist keine vernünftige Anlageentscheidung.