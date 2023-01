Internationale Fachmesse für Ladeinfrastruktur und Elektromobilität vergrößert Ausstellungsfläche (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

München/Pforzheim (ots) - E-Mobilität und der Ausbau der Ladeinfrastruktur istgefragter denn je! Die Branche setzt zunehmend auf die Power2Drive Europe. Trotzder Erweiterung der europäischen Leitmesse für Ladeinfrastruktur undElektromobilität sind die Flächen bereits fast vollständig belegt. In denMessehallen und auf der Outdoor Area mit zwei Testdrives stehen Ladesysteme,Elektrofahrzeuge und Mobilitätsdienstleistungen sowie innovative Lösungen fürMobilität im Kontext grüner Technologien in Fokus.Das Interesse an Lösungen für E-Mobilität und Ladeinfrastruktur ist riesig - dieauf 13.000 Quadratmeter vergrößerte Ausstellungsfläche in zwei Messehallen istbereits fast vollständig belegt, lediglich an den Gemeinschaftsständen desBundesverbandes eMobilität (BEM) und von AVERE (European Association forElectromobility) sowie in der Start-Up Area sind noch wenige Plätze frei. ImJuni 2023 wird es außerdem mehr Möglichkeiten für Demonstrationen undTestfahrten im Außengelände geben, um E-Mobilität für die Messebesucher direkterlebbar zu machen. Schon im vergangenen Jahr war der "eCar Test Drive" schnellausgebucht. Vertreten war u.a. der Skoda ENYAQ als Messepremiere in Deutschland.Dieses Jahr werden auf der Outdoor Area mit dem neuen "lightEV Test Drive"zusätzlich Probefahrten mit E-Fahrzeugen für die letzte Meile und den täglichenEinsatz im leichten Nutzfahrzeugbereich geboten, beispielsweise mit kleinenwendigen Transportern und Lastenfahrrädern.Ladelösungen und Solar-Überdachungen auf der Outdoor-AreaAuf der 4.000 Quadratmeter großen Power2Drive Europe Outdoor Area präsentierenUnternehmen Produkte und Lösungen unter realen Bedingungen. Sie zeigen unteranderem Ladelösungen für Flotten und intelligente Lösungen für die Verbindungvon kostengünstiger Stromerzeugung aus erneuerbarer Energie mit nachhaltigerMobilität - und demonstrieren so, dass die E-Mobilität funktioniert und imAlltag angekommen ist. Davon können sich Installateure, Planer, Flottenmanager,Unternehmen, Ladesäulenbetreiber (CPO) und E-Mobilität-Provider (EMP) auf derOutdoor-Area selbst ein Bild machen.Im Fokus stehen außerdem Solar-Überdachungen für Parkplätze. In Deutschlandgehen hier mehrere Bundesländer (Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen,Niedersachsen und Rheinland-Pfalz) voran: Statt auf eine EU-Regelung zu warten,haben sie bereits eine Pflicht für Solaranlagen auf neuen, offenen Parkflächenmit mindestens 35 bis 100 Stellplätzen (je nach Bundesland) beschlossen. Auch inFrankreich sollen Solaranlagen auf Parkplätzen landesweit zur Pflicht werden.Für private Haushalte sind Photovoltaik-Anlagen auf Carports ebenfalls