Bis zur Rente im Pflegeberuf arbeiten - möglich, wenn die Bedingungen stimmen

Hamburg (ots) - Im Pflegeberuf älter werden und bis zur Rente bleiben ist für

viele Beschäftigte eine Herausforderung. Unter welchen Voraussetzungen das eben

doch gelingen kann, damit hat sich ein Forschungsprojekt der

Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) befasst.

Im Mittelpunkt von "Ein Leben lang in der Pflege" steht die Frage: Welche

positiven, gesundheitserhaltenden Aspekte tragen dazu bei, dass Menschen gern

und lange in diesem Bereich arbeiten?



In Interviews und Gruppendiskussionen mit 61 Pflegepersonen der Altersgruppe 50

plus wurde deutlich: Besonders wichtig sind gute Rahmenbedingungen wie

verlässliche Dienstplanung, Ausstattung mit Personal und Hilfsmitteln, die

Entlastung von pflegefremden Tätigkeiten sowie Fort- und

Weiterbildungsmöglichkeiten. Von großer Bedeutung seien auch die

Berufsmotivation, die Zusammenarbeit im Team und Anerkennung für die eigene

Arbeit, berichten die Projektleitenden Michaela Sorber und Björn Teigelake von

der BGW. Zudem betonten die Befragten, wie bedeutsam es sei, Fürsorge durch

Arbeitgeber und Vorgesetzte zu erfahren und auch selbstfürsorglich zu handeln.