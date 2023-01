Airport-Großauftrag um fünf Jahre verlängert / Mitteldeutsche Flughafen AG setzt langjährige Partnerschaft mit Klüh Security fort (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Die Mitteldeutsche Flughafen AG, Klüh-Kunde seit 2003, hat

die bestehende Zusammenarbeit mit der Security-Sparte des Düsseldorfer

Familienunternehmens zum 1. Januar 2023 um weitere fünf Jahre verlängert. Der

Auftrag beinhaltet umfassende Sicherheitsdienstleistungen an den Flughäfen

Dresden und Leipzig/Halle.



"Wir sind sehr stolz darauf, die Mitteldeutsche Flughafen AG schon so lange

unterstützen zu dürfen. Dies zeigt uns, dass unsere Strategie aufgeht, Kunden

flexible, genau auf sie zugeschnittene Lösungen auf Basis unseres fundierten

Knowhows und unserer langjährigen Erfahrung zu bieten", erklärt Axel Hartmann,

Geschäftsführer Klüh Security.





Zu dem breit gefächerten Aufgabengebiet der insgesamt rund 250 Sicherheitskräftegehören Zugangskontrollen, Streifen- und Interventionsdienste, Terminalaufsichtsowie Luftsicherheits- und Frachtkontrolle. Am Flughafen Dresden kommen nochweitere Services wie Parkaufsicht und Gepäckwagendienst hinzu. Für dietechnische Unterstützung setzt Klüh Security auf Röntgenscanner zurDurchleuchtung des Handgepäcks, Torsonden für Personenkontrollen sowie einWächterkontrollsystem, um alle abzusichernden Bereiche jederzeitteamübergreifend im Blick zu behalten. Eine Pkw-Flotte für die Streifenfahrtenkomplettiert die technische Ausstattung.Klüh ist seit über 40 Jahren erfahrener und kompetenter Partner für Flughäfen,Fluggesellschaften und Abfertigungsunternehmen in Deutschland und international.Zu den Kernkompetenzen zählen vernetzte Dienstleistungen, die neben Securityauch Flugzeuginnenreinigung, Bordausstattung, Ramp & Hangar Operations,Wartungsaufgaben, Terminal-Cleaning, Wheelchair-Services und Betreuung vonPersonen mit eingeschränkter Mobilität umfassen.Über Klüh:Klüh Security zählt als Mitglied im Bundesverband der Sicherheitswirtschaft e.V.zu den Qualitätsanbietern für Sicherheitsleistungen in Deutschland und ist nachDIN 77200 zertifiziert. Von den rund 6.000 Sicherheitsunternehmen in Deutschlandbelegt Klüh Security im Ranking Platz 7 (Lünendonk®-Liste 2022).Klüh Security gehört zum international agierenden Multiservice-Anbieter ausDüsseldorf. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt das Unternehmen über jahrzehntelangeErfahrung im Bereich infrastruktureller Dienstleistungen. In den FachbereichenCleaning, Catering, Clinic Service, Security, Personal Service, Airport Serviceund Integrated Services werden sowohl Einzeldienstleistungen als auchMultiservice-Konzepte angeboten. Das Unternehmen setzt mit mehr als 52.000Mitarbeitenden in sieben Ländern rund 814 Mio. Euro (2021) um.