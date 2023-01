Nach ZEIT-Bericht über fragwürdige CO2-Zertifikate Wirtschaftsministerium kritisiert lasche Regeln auf dem Kompensationsmarkt - Unternehmen prüfen Konsequenzen

Hamburg (ots) - Volkswagen, SAP, Lavazza: Zahlreiche Unternehmen prüfen nach

Enthüllungen über fragwürdige CO2-Zertifikate nun Konsequenzen. Die

Wochenzeitung DIE ZEIT und die britische Tageszeitung The Guardian hatten

berichtet, dass erhebliche Teile der CO2-Zertifikate, mit denen Unternehmen ihre

Emissionen kompensieren, offenbar wertlos sind und das Klima nicht schützen.



Der italienische Kaffeehersteller Lavazza erklärt nun, er sei "ernsthaft

beunruhigt" über die Ergebnisse der Recherche und habe sofort alle betroffenen

Abteilungen eingebunden, um die Vorwürfe zu prüfen. Der deutsche Softwarekonzern

SAP teilt mit, sein Portfolio an Kompensationsprojekten zu überprüfen. Der

Volkswagen-Konzern erklärt, man sei "selbst abhängig von den am Markt

etablierten Standards und darauf angewiesen, dass diese kritisch betrachtet

werden".