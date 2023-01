BAADER BANK stuft KRONES AG auf 'Buy'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Krones auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Zudem befindet sich die Aktie auf der Auswahlliste "Top Stock Ideas". Der Hersteller von Getränkeabfüllanlagen profitiere von einem anhaltenden Nachfrage-Boom, Effizienzsteigerungen und einer guten Preisgestaltung, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2023 / 14:30 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die KRONES Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 103,9EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BAADER BANK

Analyst: Peter Rothenaicher

Analysiertes Unternehmen: KRONES AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 120

Kursziel alt: 120

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m