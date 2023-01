Für Rückenwind sorgt der Umstand, dass sich die Inflation langsam abzuschwächen scheint. Dies stimmt viele Marktteilnehmer optimistisch, dass die US-Notenabnk ihre geldpolitische Straffung verlangsamt. Zudem bewegt es Investoren dazu, sich wieder stärker auf den Technologie-Sektor einzulassen. Hier zeichnet sich mittlerweile bereits eine klare Erholung ab, nachdem viele Tech-Titel zuletzt stark an Wert eingebüßt hatten – und Anlegern damit eine Chance boten, günstig in den Markt einzusteigen.

Allerdings muss der hohe Zuwachs des ARKK in Relation gesetzt werden, denn gegenüber seinem bisherigen Rekordhoch hat der ETF aktuell über 75 Prozent an Wert eingebüßt. Gerade in den letzten beiden Jahren ist die Strategie von Wood, die in den Portfolios bevorzugt auf neue und Zukunfts-Technologien wie Raumfahrt, Robotik, Genomik und Fintechs setzt, auch des Öfteren nicht aufgegangen. Grund hierfür ist unter anderem, dass sich Anleger gerade in unsicheren Zeiten stärker von Innovations- und Risiko-Assets trennen – und damit eben von genau jenen Titeln, die Wood präferiert.

Umschichtungen im Portfolio stehen bei Wood regelmäßig auf der Agenda: So hat sie unter anderem ihre Beteiligung am Chipkonzern Nvidia im letzten Jahr sukzessiv abgebaut. Auf der anderen Seite ist die Fondsmanagerin weiterhin sehr bullish für die Tesla-Aktie, die im Portfolio des ARKK derzeit die drittgrößte Position innehat und ihren Wert laut Einschätzung von Wood verfünffachen könnte. Entsprechend hat sie das Papier zuletzt auch zugekauft, nachdem die Tesla-Aktie massiv eingebrochen war.

Auch wenn Wood mit ihrer extremen Positiv-Einschätzung für Tesla aktuell vergleichsweise allein auf weiter Flur steht, trauen die Analysten dem Papier Luft nach oben zu – allerdings deutlich gemäßigter. Laut Marketscreener sehen sie das mittlere Kursziel bei rund 190 US-Dollar und damit rund 32 Prozent höher gegenüber dem Schlusskurs vom Dienstag.

Interessiert an US-Aktien? Welche Trends das neue Jahr an der Börse bereithält und welche Aktien zu den Überfliegern in 2023 gehören, können Sie im neuen kostenlosen Report von America's Most Wanted lesen. Im Gepäck der beiden Aktien-Profis Martin Goersch und Mike Seidl: gleich fünf Top-Aktien, die Sie sich auf keinen Fall entgehen lassen dürfen. Hier mehr erfahren!

(ir) für die wallstreet:online Zentralredaktion