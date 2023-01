Alpha Metaverse Technologies Inc. eröffnet Kompetenzzentrum für künstliche Intelligenz in 3D für Gaming und Marken

VANCOUVER, British Columbia, 25. Januar 2023 /IRW-Press/ – Alpha Metaverse Technologies Inc. („Alpha“' oder das „Unternehmen“) (CSE: ALPA) (OTC PINK: APETF) (FWB: 9HN0), ein Technologieunternehmen, das sich auf die Zukunftsmärkte in Verbindung mit Produkten des Metaversums und immersiven Technologien, Web 3.0-Anwendungen wie NFTs, Blockchain Gaming, E-Sport, Online-Handel und andere wachstumsstarke Geschäftschancen konzentriert, freut sich, die Eröffnung eines Kompetenzzentrums für künstliche Intelligenz („KI“) in 3D und Content-Produktion bekannt zu geben. Das Zentrum wird sich auf die Entwicklung modernster KI-Technologien konzentrieren und verfolgt das Ziel, die Effizienz und Qualität der 3D-Modellierung, der Optimierung und der automatisierten Content-Produktion zu verbessern.

Das Unternehmen ist überzeugt, dass der Einsatz von künstlicher Intelligenz bei der 3D-Asset-Produktion die Kosten und den Zeitaufwand für die Erstellung der Assets reduzieren und solche Projekte damit rentabler gestalten wird. Das Unternehmen geht davon aus, dass KI durch die Automatisierung sich wiederholender Aufgaben und die Ermöglichung von Echtzeit-Anpassungen an Assets den Herstellungsprozess rationalisieren und das Endprodukt mit mehr Kreativität und Innovation versehen kann.

„Wir erkennen einen großen Nutzen im Einsatz von künstlicher Intelligenz in unseren Verkaufs- und Produktionsabteilungen. Aus unserer Sicht ist der Aufbau einer KI-fähigen Belegschaft entscheidend, um produktiveres kreatives Schaffen zu fördern und in der sich rasch entwickelnden Metaverse-Branche wettbewerbsfähig zu bleiben“, so Brian Wilneff, CEO von Alpha Metaverse. „Wir hoffen, uns mit unserem Kompetenzzentrum für KI in 3D die Macht der KI zu Eigen machen und damit unseren Klienten und deren Kunden noch immersivere und packendere Erlebnisse bieten zu können. Unsere KI-Pipelines nutzen wir bereits, um durch die effiziente Bereitstellung der Produkte und Dienstleistungen unseres Unternehmens unsere Margen zu verbessern und neue Geschäftsfelder zu erschließen.“

Das Unternehmen plant, das Zentrum mit einem Team von Experten für KI und 3D-Asset-Produktion zu besetzen, die eng mit anderen Abteilungen innerhalb des Unternehmens zusammenarbeiten sollen. Ziel ist hier, KI-Technologien in die bestehenden Produktionspipelines für die Kunden des Unternehmens einzubinden und so mehr Verkaufsabschlüsse zu erzielen bzw. die angebotenen Lösungen und Dienstleistungen profitabler zu gestalten.