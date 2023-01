Aramaz Digital startet Fleischerei Digital So finden Metzgereien und Fleischereien neue Mitarbeiter und werden zum attraktivsten Arbeitgeber in ihrer Region (FOTO)

Bielefeld (ots) - Die Aramaz Digital GmbH, eine deutschlandweit tätige

Marketing- und Recruiting-Agentur mit dem Fokus auf Mitarbeitergewinnung für

Bäckereien und Konditoreien mit Sitz in Bielefeld, erweitert ab sofort ihre

Angebotspalette auf Metzgereien und Fleischereien. Auch für diese Zielgruppe

gibt es Beratung und Agenturdienstleistung mit dem Ziel, Mitarbeiter zu

begeistern, einzustellen und zu binden.



Geschäftsführer Eyüp Aramaz: "Wir sind bereits seit Jahren der erste

Ansprechpartner für Bäcker und Konditoren in Deutschland in Sachen Mitarbeiter

finden, binden und schulen. In den vergangenen Monaten kamen immer mehr

Fleischer und Metzger auf uns zu, die mit identischen Problemen konfrontiert

sind, keinen Nachwuchs und keine Fachkräfte mehr finden. Nun haben wir den

Entschluss getroffen, auch für das Fleischerhandwerk alle

Marketing-Dienstleistungen anzubieten".