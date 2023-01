Neues Gesetz für Kritische Infrastrukturen KÖTTER Security fordert stärkere Berücksichtigung privater Sicherheitsdienstleister (FOTO)

Essen (ots) - Sabotageakte gegen Bahnstrecken und Cyberangriffe auf öffentliche

Einrichtungen haben die Sicherheit für Kritische Infrastrukturen (KRITIS)

zuletzt wieder verstärkt in den öffentlichen Fokus gerückt. KÖTTER Security

begrüßt vor diesem Hintergrund das jüngst von der Bundesregierung beschlossene

Eckpunktepapier für ein Gesetz zum Schutz Kritischer Infrastrukturen.

Gleichzeitig mahnt das größte Familienunternehmen der Sicherheitsbranche aber

eine deutlich stärkere Einbeziehung der privaten Sicherheitswirtschaft bei der

Neuausrichtung der KRITIS-Sicherheit an.



Die private Sicherheitswirtschaft ist seit Langem wichtiger Eckpfeiler beim

Schutz der Kritischen Infrastruktur. Die Dienstleister unterstützen seit Jahren

Unternehmen der betroffenen Sektoren mit ganzheitlichen Risiko- und Business

Continuity Management-Konzepten und übernehmen u. a. durch Sicherheitsdienste

und -technik den Schutz von Kraftwerken, Rechenzentren und Internetknoten,

(Flug-)Häfen, den Öffentlichen Personenverkehr (ÖPV), Behörden etc.