BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hat mit scharfen Worten Kritiker zurechtgewiesen, die Bundeskanzler Olaf Scholz zu langes Zögern bei der Entsendung von Leopard-Panzern in die Ukraine ankreiden. "Die ständigen Querschüsse haben mehr geschadet als genutzt und das eng abgestimmte Vorgehen gefährdet. All die vorschnellen Urteile lösen sich in heiße Luft auf. Weder bremst Deutschland noch ist es isoliert", schrieb er am Mittwoch in einem Brief an die SPD-Bundestagsabgeordneten, der der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegt.

"Statt lautstarkem Getöse wäre künftig vielleicht etwas mehr Demut und Zurückhaltung angebracht", riet er - ohne konkret zu schreiben, wen er damit anspricht. Öffentliche Kritik an Scholz und dem wochenlangen Hin und Her in der Panzer-Frage hatte es aus der Union gegeben, aber auch von einigen Politikern der Koalitionspartner Grüne und FDP. Auch die "Rheinische Post" berichtete über den Brief.