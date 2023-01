Das Leipziger SpinLab gehört zu den besten europäischen Acceleratoren / Der mitteldeutsche Accelerator gehört zur Champions League der Innovationsdienstleister

Leipzig (ots) - SpinLab - The HHL Accelerator aus Leipzig ist der einzige

deutsche Accelerator unter den besten der World Benchmark Study. Dies gab die

UBI Global am Dienstag bekannt, ein in Stockholm ansässiger Think Tank, der

Gründerzentren und Akzeleratoren kartiert und bewertet. SpinLab wurde als

Top-Challenger in Europa gelistet und gehört damit zu den besten acht

europäischen Startup-Acceleratoren und zu den Top 23 der Welt.



Spinlab hat sich als 2015 aktiver Leipziger Accelerator in einem sehr

wettbewerbs-intensiven Umfeld durchgesetzt: Am Benchmarking haben sich 109

Acceleratoren aus allen Kontinenten beteiligt. Die UBI Global erhob zu den

Bewerbern vergleichbare innovationswissenschaftliche Daten und wertete diese

systematisch aus. Kriterien waren unter anderem die Anzahl und Erfolge der

Startups, der Budgetumfang und Umsatz, der Umfang und die Art der nationalen und

internationalen Partner sowie Umfang und Qualität der Coachings und Beratungen

für Startups.