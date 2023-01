Der Januar neigt sich dem Ende zu, es ist die Zeit der Jahres- und Quartalsberichte. "Nicht überragend, aber auch nicht beunruhigend – so lässt sich der bisherige Verlauf der Berichtssaison in den USA wohl am besten beschreiben", fasst Konstantin Oldenburger, CMC Markets-Marktanalyst die bisherigen Ergebnisse zusammen.

Die Zahlen bewegen die Börse, wenn auch nur moderat: Der US-Leitindex Dow Jones schloss Montag 0,76 Prozent im Plus, gestern waren immerhin 0,3 Prozent drin. Zur Handelseröffnung fällt der Dow am heutigen Mittwoch um als 270 Punkte. Etwas schlechter entwickelte sich die Technologiebörse Nasdaq Composite. Der Index verbuchte gestern 0,27 Prozent Minus und schloss bei 11.334 Punkten. Am heutigen Mittwoch fiel er zu Handelsbeginn um weitere 2,2 Prozent. Der S&P 500 gab zunächst rund 1,4 Prozent nach.