MAG Silver meldet Produktion in Juanicipio im vierten Quartal

Vancouver, British Columbia -- MAG Silver Corp. (TSX / NYSE American: MAG) („MAG“ oder das „Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mag-silver-corp ... ) meldet die Produktion aus dem Projekt Juanicipio (56 % / 44 % Fresnillo plc („Fresnillo“) bzw. MAG) für das vierte Quartal („Q4“), das am 31. Dezember 2022 endete, sowie für das gesamte Jahr 2022. Wie MAG vom Projektbetreiber Fresnillo gemeldet wurde, wurden in den drei Monaten bis zum 31. Dezember 2022 165.786 Tonnen mineralisiertes Material sowohl aus der Untertageerschließung als auch aus den ersten Strossen mit einem durchschnittlichen Silbergehalt im Fördererz von 415 Gramm pro Tonne („g/t“) aufbereitet. Im Jahr, das am 31. Dezember 2022 endete, wurden insgesamt 646.148 Tonnen mineralisiertes Material mit einem durchschnittlichen Silbergehalt im Fördererz von 520 g/t aufbereitet.

Die Gesamtproduktion von Juanicipio für das vierte Quartal und das Jahr 2022, basierend auf vorläufigen Schätzungen vor den Anpassungen der Abnahmevereinbarung, belief sich auf 1.861.000 Unzen Silber und 5.380 Unzen Gold bzw. 9.250.000 Unzen Silber und 22.253 Unzen Gold. Die zugehörige Blei- und Zinkproduktion wird in MAG Silvers Jahresendberichten gemeldet.

In der Aufbereitungsanlage Juanicipio, die vor Kurzem an das nationale Stromnetz angeschlossen wurde, wurde mit der Inbetriebnahme und dem Hochfahren des Aufbereitungsbetriebs in vollem Umfang begonnen. Der Betrieb bleibt auf Kurs, um die Nennproduktion Mitte bis Ende 2023 zu erreichen. Während dieser Hochlaufphase wird überschüssiges mineralisiertes Material aus Juanicipio weiterhin in den nahe gelegenen Aufbereitungsanlagen Saucito und Fresnillo (zu 100 % im Besitz von Fresnillo) aufbereitet.

„Wir sind begeistert, das neue Jahr mit dem Hochfahren auf einen Nenndurchsatz von 4.000 Tonnen pro Tag zu beginnen, nachdem wir im Dezember vollständig an das nationale Stromnetz angeschlossen wurden“, sagte George Paspalas, President und CEO von MAG Silver. „Die Möglichkeit, unsere erstklassige Aufbereitungsanlage mit hochgradigem Material zu beschicken, wird die Voraussetzungen dafür schaffen, dass MAG ein erstklassiger Silberproduzent wird, der sich auf die Generierung von Cashflow und die Rendite des investierten Kapitals konzentriert.“