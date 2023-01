OTTAWA (dpa-AFX) - Die kanadische Notenbank hat ihren Leitzins erneut angehoben. Sie stellte jedoch ein vorläufiges Ende der Zinserhöhungen in Aussicht. Der Leitzins werde um 0,25 Prozentpunkte auf 4,50 Prozent erhöht, teilte die Bank of Canada am Mittwoch in Ottawa mit. Experten hatten im Schnitt mit einer Erhöhung in diesem Ausmaß gerechnet. Es war die achte Zinserhöhung in Folge.

Kanadas Notenbank hebt Leitzins erneut an - Stellt Zinspause in Aussicht

