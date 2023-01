Online oder Offline? Der Mix überzeugt (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Online oder Offline? Der Mix überzeugt



- Pandemie hat Trend zu Online verstärkt, Kundschaft setzt für komplexe Anliegen

weiterhin auf persönliche Beratung

- Mix aus On- und Offline überzeugt: Mehrere Institute zeichnen Modell der

TARGOBANK aus

- Bank wächst und sucht in allen Bereichen neue Mitarbeiter*innen



Unabhängig, um welchen Service und welches Produkt es geht, die Kundschaft

entscheidet selbst über die Zugangswege zur Bank. Die Corona-Pandemie hat das

sogenannte hybride Kundenverhalten verstärkt: Informationen werden etwa per

Vergleichsportal eingeholt, der Antrag auf einen Produktabschluss erfolgt

online, Fragen werden per Telefon oder Chat geklärt, der Vertragsabschluss

schließlich erfolgt in der Filiale vor Ort.