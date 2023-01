BERLIN (dpa-AFX) - Deutschland wird die Kosten für eigene Lieferungen von Kampfpanzern an die Ukraine übernehmen. "Die genauen Kosten kann ich Ihnen jetzt hier nicht sagen. Aber wir werden das selber tragen", sagte der SPD-Politiker am Mittwoch in Berlin bei einer Pressekonferenz mit der isländischen Ministerpräsidentin Katrín Jakobsdóttir. Man stelle sehr wirksame Verteidigungsmittel wie den Kampfpanzer in enger Kooperation mit anderen zur Verfügung, "indem wir zum Beispiel für Ausbildung, für Fragen von Munition, für Fragen von Reparatur eine Verantwortung tragen". In einem ersten Schritt will die Bundesregierung der Ukraine 14 Kampfpanzer Leopard 2A6 aus Beständen der Bundeswehr überlassen./cn/DP/jha