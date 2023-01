Gold vs. Bitcoin - Welches ist das bessere Instrument?

Gold befindet sich in einer Übergangsphase. In den letzten 12 Monaten haben zwei wichtige Entwicklungen - Krieg und Inflation - dazu geführt, dass Gold viel stärker gehandelt wird als in den Jahren 2006 bis 2021. Beide Entwicklungen werden wahrscheinlich auch in den kommenden Jahren anhalten und könnten sich positiv auf den Goldpreis auswirken. Darüber hinaus stützt das aktuelle monetäre Umfeld den Goldmarkt, da Regierungen und Zentralbanken die Zahlungsunfähigkeit riskieren, da die Schulden immer weiter steigen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass es kurzfristig immer wieder Risiken, wie steigende Zinssätze und der Möglichkeit, dass ein Zusammenbruch der Vermögensmärkte eine Liquidation auslöst, gibt.

Ist das die Zeit für Gold?

Im Laufe der Geschichte haben Edelmetalle immer den größten Teil der weltweiten Währungsreserven ausgemacht. In den 1990er Jahren löste eine Fiat-Währung, der US-Dollar, das Gold zum ersten Mal endgültig ab.