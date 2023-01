Der Verkehrsgerichtstag in Goslar zählt zu den wichtigsten Treffen von Fachleuten für Verkehrssicherheit und Verkehrsrecht in Deutschland. Der Kongress endet am Freitag traditionell mit Empfehlungen an den Gesetzgeber. In diesem Jahr nehmen 1604 Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus Deutschland und dem nahen Ausland teil. Den größten Zulauf hat der Arbeitskreis IV mit 500 Teilnehmern. Thema sind Reparaturkosten von schwer beschädigten Autos. "Da geht es um sehr viel Geld", erklärte Staudinger.

Die Anwendungsmöglichkeiten seien zahlreich: vom automatisierten Notruf über die Pannenhilfe per Fernzugriff bis zu einer auf der Kilometerleistung oder Fahrweise basierenden Versicherung. Die Daten seien allerdings auch für Ermittler interessant, etwa bei Unfällen, erklärte der Automobilclub von Deutschland (AVD). Der Deutsche Anwaltverein warnte zudem vor dem gläsernen Autofahrer. "Das Sammeln von Daten in modernen Fahrzeugen geschieht uferlos", sagte Rechtsanwalt Andreas Krämer.

Das bedeutet: Die Daten, die ein Auto produziert, werden auch in dem Fahrzeug gespeichert. Über Apps, die in dem Auto installiert werden können, könnten Autofahrer und Autofahrerinnen dann beispielsweise Versicherern oder Werkstätten Zugang zu den Informationen geben. Eine Datensicherung auf Servern, die von einer neutralen dritten Stelle betrieben werden, sei übergangsweise denkbar.

GOSLAR (dpa-AFX) - Der Verkehrsgerichtstag will seine Empfehlungen künftig auch an die Europäische Union richten. Das sagte der Präsident des Verkehrsgerichtstages, Ansgar Staudinger, bei der Pressekonferenz zum Start der Tagung am Mittwoch in Goslar. Verkehrsrecht werde immer häufiger auch durch Regelungen der Europäischen Union geprägt. Die Empfehlungen, die in den Arbeitskreisen des Gremiums ausgearbeitet werden, würden sich deshalb mittlerweile nicht mehr nur an die Bundesregierung, sondern auch an das EU-Parlament und die EU-Kommission richten.

