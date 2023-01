NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Mittwoch nachgegeben. Den Anlegern verdarb vor allem der Ausblick des Software-Konzerns Microsoft die Laune. Auch der Flugzeugbauer Boeing konnte nicht überzeugen. Der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial , der sich in den drei vergangenen Handelstagen von seinen jüngsten Verlusten erholt hatte, gab nun um 1,23 Prozent auf 33 320,52 Punkte nach. Der marktbreite S&P 500 verlor 1,53 Prozent auf 3955,48 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 büßte 2,25 Prozent auf 11 580,00 Punkte ein.

Microsoft und Texas Instruments hatten bereits am Vorabend nach US-Börsenschluss über ihre Geschäftsentwicklung im vergangenen Quartal Rechenschaft abgelegt. Microsoft verbuchte vor dem Hintergrund einer hohen Inflation und Rezessionssorgen das schwächste Umsatzwachstum seit mehr als sechs Jahren. Auch die Gewinne gingen deutlich zurück, was insgesamt aber im Rahmen der Erwartungen lag. Enttäuschend fiel allerdings der Ausblick auf das laufende Quartal aus. Insbesondere die angekündigte Verlangsamung des Wachstums in der zuletzt starken Cloud-Sparte Azure vergrätzte die Anleger. Mit minus 3,5 Prozent waren die Microsoft-Aktien Schlusslicht im Dow.