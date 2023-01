Neue SMART Receive(TM)-Lösung von FutureDial rationalisiert den Empfang und die Handhabung von Mobiltelefonen in Aufarbeitungslagern

Sunnyvale, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Konfigurierbares System verbessert den

Empfang und die Arbeitsabläufe von gebrauchten Mobiltelefonen, die in

Aufbereitungslagern restauriert werden, erheblich



Lösung für Unternehmen bekannt, die iPhones und Android-Geräte aufarbeiten. Die

Lösung SMART Receive(TM) von FutureDial konsolidiert die Empfangsaufgaben für

Mobiltelefone, die zur Bestandsaufnahme und Geräteverarbeitung in

Aufbereitungslagern eingehen. Die Lösung beseitigt Engpässe in den Empfangs- und

Routing-Prozessen und verbessert die Arbeitsflusseffizienz erheblich. SMART

Receive(TM) ist eine weitere Branchenneuheit von FutureDial. Es ergänzt die

anderen Automatisierungslösungen von FutureDial beim Testen (SMART Test(TM)) und

die kosmetische Inspektion (SMART Grade(TM)) und bietet einen zusätzlichen

Mehrwert zum FutureDial-Kernsoftwareportfolio: Lean One Touch(TM),

LeanAlytics(TM) und SMART Mobile Inspector(TM).