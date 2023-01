IVI eröffnet Länderbüro in Österreich

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Das International Vaccine Institute

(https://www.ivi.int/) (IVI), ein internationales Unternehmen mit dem Auftrag,

sichere, wirksame und erschwingliche Impfstoffe für die globale Gesundheit zu

entdecken, zu entwickeln und bereitzustellen, gab heute die Eröffnung eines

IVI-Länderbüros in Österreich bekannt. Dieses neue Büro signalisiert einen

Schritt nach vorn für Österreichs Bestreben, die Anstrengungen in der

Impfstoffforschung und -entwicklung zu verstärken und für IVIs Entschlossenheit,

eng mit der österreichischen Regierung, dem lokalen Forschungsnetzwerk und der

biomedizinischen Industrie zusammenzuarbeiten.



Dr. Jerome Kim, Generaldirektor von IVI, erklärte: "Wir freuen uns sehr über die

Eröffnung des IVI-Länderbüros für Österreich in Wien, das in Bereichen der

internationalen Zusammenarbeit gut etabliert ist und sein wachsendes

FuE-Ökosystem vorantreiben möchte. Neben dem IVI-Regionalbüro für Europa in

Stockholm werden diese beiden Standorte gemeinsame Förderanträge mit lokalen

Partnern erstellen und gemeinsame FuE-Projekte für Impfstoffe im Dienste der

globalen Gesundheit mobilisieren. Wir sind dem Bundesministerium für europäische

und internationale Angelegenheiten Österreichs sehr dankbar für die

Unterstützung bei der Eröffnung dieses Büros."