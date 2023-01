Straubing (ots) - Die Rezession ist erst einmal abgesagt, die deutscheWirtschaft kommt, so die Erwartungen der Bundesregierung, mit einem blauen Augedurch die Krise: Am Ende dieses Jahres könnte unterm Strich ein kleines Plusstehen. Wenn alles gut geht. Ob es wirklich so kommt, wie es WirtschaftsministerRobert Habeck erwartet, hängt vom weiteren Verlauf des Krieges in der Ukraineund seinen Folgen ab, davon, wie sich die Situation auf den Energiemärktenentwickelt und ob es neue Preisexzesse gibt, aber auch davon, wie sich dieVerbraucher verhalten. Trotz hoher Inflation waren sie eine tragende Säule derKonjunktur.CO2-Neutralität: Historisches Projekt, das nicht scheitern darfDie Frage ist, ob ihnen möglicherweise die Puste ausgeht, denn die Reserven, dieviele in der Pandemie anlegen konnten, sind mittlerweile aufgebraucht.Allerdings ist es, Stichwort Doppel-Wumms, gelungen, die Auswirkungen der Krisenfür die Bürger und die Betriebe in Grenzen zu halten. Das ist, auch wennmitunter recht holprig regiert wurde, ein Erfolg der Ampel-Regierung.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessort Politik/Wirtschaft/VermischtesMarkus PeherstorferTelefon: 09421-940 4441politik@straubinger-tagblatt.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/122668/5425625OTS: Straubinger Tagblatt